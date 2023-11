Despliega Protección Civil estatal operativo en panteones

Como cada 2 de noviembre, Protección Civil de Nuevo León desplegó un intenso operativo con motivo del Día de Muertos, con la finalidad de prevenir cualquier accidente dentro de los panteones.

Rescatistas de la corporación estatal, acordonaron tumbas que representan peligro para los visitantes, sobre todo aquellas que no tienen lápida, están quebradas o son muy antiguas.

En tanto, el director de Protección Civil del Estado expuso que se esperan entre 800,000 y 900,000 asistentes en los 115 panteones de la metrópoli.

Asimismo, exhortó a la población a atender las instrucciones de seguridad.

"La más importante de todas es: no caminar, no sentarse y no correr sobre las tumbas; dos, si venimos con menores, no perderlos de vista; si venimos con personas de la tercera edad y que tomen algún medicamento, recordarles que siempre vengan con alimento.

"Si detectan algún riesgo de su tumba o alguna tumba cercana, como algún panal de abejas inmediatamente ir con las personas encargadas del panteón, o con los elementos de Protección del municipio donde se encuentren", recomendó.

Durante el día, 14 unidades de la corporación y más de 50 elementos, estarán al servicio de la población ante cualquier eventualidad, además de las 51 direcciones de Protección Civil de los municipios.

Los elementos estatales, se encontrarán en la zona norte, área metropolitana, zona citrícola y la zona oriente, realizando recorridos y al interior de los cementerios, el resto le corresponde a las direcciones municipales.

