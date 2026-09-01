Despliega Monterrey operativo vial por regreso a clases

La Secretaría de Seguridad colocó elementos en avenidas principales para agilizar el tráfico y resguardar a los estudiantes.

Con el regreso a clases y el incremento en el flujo vehicular, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey puso en marcha este lunes un operativo vial en las principales zonas escolares de la ciudad, con el despliegue de 80 agentes de Tránsito.

El dispositivo tiene como objetivo agilizar la circulación, prevenir accidentes y brindar seguridad a estudiantes, padres de familia, peatones y personal docente durante los horarios de mayor movilidad.

A través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, los elementos fueron distribuidos en planteles educativos ubicados sobre avenidas de alta afluencia, entre ellas Madero, Venustiano Carranza, Garza Sada, Félix U. Gómez, Juárez, Aztlán, Revolución y Colón, entre otras.

El Director de Tránsito de Monterrey, Ricardo González Rodríguez, exhortó a los automovilistas a salir con anticipación de sus hogares, conducir con precaución y respetar las disposiciones de seguridad vial.

“Se implementa el día de hoy el operativo de seguridad para los planteles educativos; invitamos a los padres de familia a que salgan oportunamente de sus domicilios para evitar llegar tarde y hacer congestionamientos a la hora de descender a los alumnos, evitando también hacerlo en doble fila por seguridad de los menores”, señaló.

Los agentes permanecerán en las zonas escolares de lunes a viernes, en los horarios de 07:00 a 09:30, de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas, considerados los periodos de mayor movimiento por la entrada, salida y actividades escolares.

González Rodríguez pidió además a los conductores reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas escolares, utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono celular mientras manejan y colocar a los menores en los asientos de protección correspondientes.

También llamó a los padres de familia a evitar maniobras que puedan poner en riesgo a los estudiantes, particularmente detenerse en doble fila para bajar o recoger a los menores.

El funcionario recordó que la multa por exceder el límite de velocidad en una zona escolar asciende a más de $3,500 pesos, por lo que pidió atender las indicaciones de los agentes y conducir con responsabilidad para evitar percances durante el regreso a clases.