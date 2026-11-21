Con 75 personas y tres delegaciones, Servicios Públicos de Monterrey atendió entre 30 y 35 manzanas del quinto sector de Del Paseo Residencial.

Entre cuadrillas de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en acción, el Gobierno de Monterrey desplegó el programa “Resolviendo en tu Colonia” en Del Paseo Residencial, dando respuesta a los acuerdos tomados con los habitantes del sector.

La intervención responde a la instrucción del alcalde Adrián de la Garza de sostener un contacto constante con la población, atender sus planteamientos de primera mano y dar seguimiento a los compromisos surgidos en las reuniones vecinales.

El origen en el quinto sector y el despliegue en campo

El secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, detalló que el pasado 27 de octubre se reunió con vecinos del quinto sector de Del Paseo Residencial, donde se expuso el estado de la plaza y otras prioridades de la zona, lo que permitió calendarizar esta jornada de atención.

Sobre el alcance del operativo en el terreno, el funcionario explicó cómo se organizó el trabajo para cubrir la zona.

“Estamos trabajando aquí 75 personas, estamos trabajando únicamente con tres delegaciones, un poco más pequeño el polígono. No tengo exactamente el número de manzanas, pero estamos hablando alrededor de unas 30, 35 manzanas”.

Siete jornadas y espacios recuperados en menos de 24 horas

Con esta visita, el municipio alcanza ya siete jornadas de “Resolviendo en tu Colonia”, un modelo que concentra a distintas áreas municipales en un mismo punto para ejecutar labores de mejora en un lapso menor a 24 horas, manteniendo abierta la comunicación directa con los vecinos para detectar nuevos requerimientos.

De acuerdo con la administración municipal, el despliegue busca rehabilitar y cuidar los espacios públicos, fomentar entornos seguros para la convivencia familiar y el deporte, reducir riesgos sanitarios y elevar la calidad de vida en la colonia.