Despliega Guadalupe operativo vial en principales zonas escolares

Más de un centenar de elementos de Tránsito mantuvieron presencia desde las primeras horas de la mañana para agilizar la circulación vial

Por el regreso a clases de miles de estudiantes, el municipio de Guadalupe desplegó un operativo especial en las principales zonas escolares.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social activaron este dispositivo.

Más de un centenar de elementos de Tránsito mantuvieron presencia desde las primeras horas de la mañana para agilizar la circulación vial, prevenir accidentes y brindar seguridad a estudiantes, madres y padres de familia, docentes y automovilistas.

Los elementos realizaron labores de vigilancia, control vial y apoyo en cruces peatonales, además de mantener presencia preventiva en los puntos de mayor concentración de estudiantes.

El operativo contempló 46 planteles educativos, donde se reforzó la presencia de las autoridades durante los horarios de entrada y salida.

La corporación mantendrá estos recorridos y vigilancia en las zonas escolares para acompañar el regreso a clases y contribuir a que estudiantes y familias se desplacen de manera segura.