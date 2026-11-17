El dispositivo incluirá 100 policías, 100 agentes de Tránsito, drones, cámaras inteligentes y unidades K9; también habrá cierres parciales en cuatro vialidades

Con una estrategia similar a la implementada durante los encuentros del Mundial, el municipio de Guadalupe informó que desplegará un operativo especial de seguridad y movilidad para el partido entre las selecciones de México y Jamaica, programado para este martes 17 de noviembre en el Estadio de los Rayados.

El dispositivo comenzará a las 16:30 horas y contará con 100 policías y 100 agentes de Tránsito, además de 18 unidades operativas y 25 motocicletas para reforzar la vigilancia, los recorridos preventivos y el control vial en los alrededores del inmueble.

El operativo se realizará en coordinación con Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones de otros municipios.

Utilizarán drones y cámaras inteligentes durante el operativo

Como parte de las acciones de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública utilizará cámaras inteligentes del C4, drones, binomios caninos K9 y robots K9-X para reforzar las labores de inspección y prevención en el perímetro del estadio.

La Dirección de Tránsito implementará un operativo especial para mantener la circulación vehicular, proteger el desplazamiento de los peatones y prevenir accidentes, con presencia de agentes en las principales avenidas y accesos al estadio.

Además, se dispondrán grúas en puntos estratégicos de la ciudad para atender vehículos descompuestos o cualquier eventualidad que pudiera afectar el flujo vehicular.

Realizarán cierres parciales en avenidas de Guadalupe

Las autoridades realizarán cierres parciales y ajustes a la circulación durante el encuentro, que iniciará a las 20:30 horas y concluirá aproximadamente a las 22:30 horas, cuando se reforzará el dispositivo para facilitar el desalojo de los aficionados.

Las restricciones viales contemplan las avenidas Pablo Livas, Las Torres, a la altura de la Puerta 4 del estadio; Tolteca, en sentido de sur a norte, y Arturo B. de la Garza, hacia el norte.

En tanto, se mantendrá vigilancia para favorecer el flujo vehicular en Benito Juárez, Pablo Livas, Eloy Cavazos, Azteca, Las Torres, Tolteca y Paseo Las Américas.

La Policía de Guadalupe mantendrá el despliegue antes, durante y después del partido, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad para los asistentes y habitantes del sector.

Vialidades con vigilancia y flujo vehicular

Avenida Benito Juárez

Avenida Pablo Livas

Avenida Eloy Cavazos

Avenida Azteca

Avenida Las Torres

Avenida Tolteca

Paseo Las Américas

Vialidades con cierres parciales