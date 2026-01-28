Despliega División Ambiental operativo de protección animal 

Los recorridos se realizaron en diversos municipios donde se detectaron perros expuestos a condiciones climáticas adversas sin los cuidados mínimos

Ante la reciente ola de frío que afecta a la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Procuraduría Estatal y su División Ambiental, puso en marcha un operativo especial de protección y bienestar animal para salvaguardar a las mascotas en situación de vulnerabilidad.

El despliegue, que contó con el apoyo de personal especializado y la Ambulancia de Atención Animal, se centró en atender reportes realizados por la ciudadanía mediante la línea de emergencias 070.

Los recorridos se realizaron en diversos municipios donde se detectaron perros expuestos a condiciones climáticas adversas sin los cuidados mínimos necesarios.

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron las siguientes irregularidades:

Falta de alimento adecuado.

Carencia de refugios que protejan contra el viento y la humedad.

Animales amarrados en espacios inseguros o a la intemperie.

En cada caso, se notificó formalmente a los propietarios para exigir la mejora inmediata de las condiciones de vida de sus mascotas, subrayando la responsabilidad legal que conlleva la tenencia de animales de compañía.

UN ENFOQUE PREVENTIVO Y EDUCATIVO

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, enfatizó que la protección de la fauna es un eje prioritario de su gestión. "La protección de la fauna, incluyendo a los animales de compañía, es un eje principal para la División Ambiental”, señaló Lozano.

Por su parte, Jorge Armando Sosa, Procurador Estatal de Medio Ambiente, advirtió que la falta de cuidados básicos puede escalar a sanciones legales.

“Nuestra labor no es solo reactiva, sino preventiva y educativa. Cada visita es una oportunidad para concientizar sobre el deber legal y ético de proveer cuidado y protección a los animales, especialmente frente a riesgos climatológicos. La omisión en estos cuidados puede constituir un acto de maltrato."

RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA INVERNAL

La dependencia exhortó a la población a seguir estas medidas preventivas para proteger la salud de sus animales:

Refugio digno: Proveer techos y paredes que protejan de la lluvia y las corrientes de aire.

Evitar exposición: Limitar paseos durante las horas de frío más intenso.

Vigilancia médica: Estar alerta a signos de enfermedad y acudir al veterinario de manera oportuna.

La División Ambiental reiteró que mantendrá las acciones de vigilancia y educación de forma permanente para fomentar una cultura de respeto hacia todos los seres vivos.