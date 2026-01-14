Despliega DIF NL apoyo humanitario ante bajas temperaturas

El DIF Nuevo León reafirmó que el Operativo Carrusel se mantendrá activo de manera ininterrumpida mientras persistan las condiciones climáticas adversas

Con el objetivo de proteger a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León intensificó las acciones de su Operativo Carrusel, brindando auxilio directo a cientos de ciudadanos en las zonas hospitalarias de la urbe regia.

Durante la jornada más reciente, brigadas de la institución recorrieron los puntos de mayor concentración de familiares y personas en situación de calle para entregar insumos de protección térmica y gestionar traslados a refugios seguros.

El despliegue humanitario se concentró en el exterior de clínicas y hospitales públicos, donde la exposición a las bajas temperaturas es mayor para quienes esperan noticias de sus pacientes. Los resultados de la jornada incluyen:

Hospital Materno Infantil: Se entregaron 46 cobertores. Además, el personal logró la canalización prioritaria de un matrimonio hacia la Posada del DIF del mismo hospital, donde recibieron refugio cálido y alimentación.

Hospital Universitario: Se distribuyeron 42 cobertores adicionales a personas que pernoctaban en las inmediaciones del complejo médico.

Clínica 21 del IMSS: Se repartieron 23 cobertores para mitigar el impacto del frío entre los familiares de los internos.

“Con estas acciones, el DIF Nuevo León reafirma su compromiso de no dejar a nadie atrás durante esta temporada invernal. El Operativo Carrusel permanecerá activo mientras persistan las condiciones climáticas adversas, brindando no solo abrigo, sino también acompañamiento humano y atención integral”, informó la institución a través de un comunicado.

COMPROMISO CON LA VULNERABILIDAD

El DIF Nuevo León reafirmó que el Operativo Carrusel se mantendrá activo de manera ininterrumpida mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Más allá de la entrega de abrigo, la institución busca ofrecer un acompañamiento integral que incluye la detección de riesgos a la salud y la canalización a espacios seguros.

Las autoridades exhortan a la población a colaborar con este esfuerzo humanitario. Se invita a los ciudadanos a reportar a personas en situación de calle a través de las líneas de emergencia para que puedan ser trasladadas oportunamente a los albergues temporales y evitar tragedias relacionadas con la hipotermia.