Desplegarán operativo en panteones de Monterrey

El Gobierno de Monterrey desplegará personal de tránsito y protección civil del 30 de octubre al 2 de noviembre en camposantos.

Con la expectativa de recibir a más de 65 mil visitantes, el Gobierno de Monterrey anunció la implementación de un operativo especial de seguridad y vialidad que contará con más de 170 elementos, diseñado para resguardar los panteones municipales y privados de la ciudad desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, el dispositivo será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía. En él participarán efectivos de la Policía de Monterrey, Guardia Auxiliar, Tránsito, Protección Civil y Cadetes, quienes se enfocarán en la prevención de accidentes, la protección de los peatones y el ordenamiento vial en los alrededores de los camposantos.

En paralelo, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, confirmó que se concluyeron con éxito los trabajos previos de mantenimiento en los cuatro panteones municipales, los cuales incluyeron labores de pintura, deshierbe, poda de árboles, limpieza general y fumigación para garantizar espacios dignos y salubres.

Horarios y cementerios cubiertos

El operativo se mantendrá activo en un horario de 07:00 a 19:00 horas y dará cobertura a los siguientes espacios:

Panteones Municipales: San Jorge , Topo Chico , Valle Verde y Estanzuela .

, , y . Panteones Privados: Tepeyac, San José, El Roble, Jardín Español, Dolores, El Carmen, Gayosso, Jardín del Descanso, Estanzuela y Parque Funeral Guadalupe.

Recomendaciones clave para los visitantes

Las autoridades municipales exhortaron a la población a seguir estrictamente las siguientes medidas de autocuidado para evitar incidentes durante sus visitas: