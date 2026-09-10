Desplegarán 1,200 elementos para blindar Clásico 143

El Gobierno de Guadalupe aplicará el exitoso esquema de seguridad y movilidad de la Copa Mundial al Clásico 143 entre Tigres y Rayados, este sábado

Ante la efectividad y los buenos resultados obtenidos durante los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, el Gobierno de Guadalupe replicará el operativo de seguridad y movilidad para el Clásico 143 entre Tigres y Rayados, que se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA.

Michel Hernández, director de Policía de Guadalupe, informó que el despliegue comenzará cuatro horas antes del encuentro y se mantendrá durante las tres horas posteriores al partido, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados y mantener el orden en las vialidades de la zona.

En total, participarán 1,200 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Por parte del municipio de Guadalupe serán desplegados 300 efectivos, entre policías y agentes de tránsito, quienes realizarán labores de vigilancia y movilidad antes, durante y después del encuentro.

El funcionario explicó que se utilizarán las 13 divisiones de la corporación municipal, entre ellas drones, binomios K9 y K9 robots, que realizarán recorridos de vigilancia y apoyarán en la detección de vehículos mal estacionados dentro del perímetro del estadio.

“Implementaremos nuestras 13 divisiones, como nuestros drones, los K9 y los K9 robots, que harán recorridos y detectarán vehículos mal estacionados dentro del perímetro, apoyados, obviamente, por Fuerza Civil al interior del estadio y por la Guardia Nacional en el exterior”, detalló Hernández.

Como parte del operativo, también se contará con grúas ubicadas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de agilizar la atención de cualquier incidente y mantener despejadas las vialidades.

El Gobierno de Guadalupe señaló que la coordinación entre las corporaciones de seguridad y tránsito de los tres niveles de gobierno permitirá reforzar la vigilancia y facilitar la movilidad de los asistentes durante una de las jornadas deportivas con mayor afluencia en la zona metropolitana.