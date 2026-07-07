Despiden hoy a Mariel, estudiante fallecida tras atropello

Presuntamente, el conductor responsable huyó del lugar después del impacto y, hasta el momento, continúa prófugo; No ha sido localizado por las autoridades.

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Mariel Romero Díaz tenía apenas 16 años. Era estudiante, deportista y tenía un futuro por delante, pero su vida terminó de forma trágica luego de ser atropellada por un conductor que escapó del lugar sin detenerse a auxiliarla.

El siniestro vial ocurrió la noche del pasado sábado sobre la avenida Raúl Rangel Frías, a la altura de Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, Mariel intentaba cruzar la avenida junto con su amiga Isabella, de 15 años, cuando ambas fueron embestidas por un vehículo del que, hasta el momento, no se han dado a conocer características que permitan identificarlo.

Trascendió que Mariel había acudido a visitar a su amiga poco antes del accidente. Tras el impacto, las dos adolescentes quedaron tendidas sobre los carriles laterales de la vialidad.

Mariel sufrió múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo y, pese a los esfuerzos de los cuerpos de auxilio y del personal médico, falleció poco después de ser trasladada a un hospital. Isabella también resultó lesionada y permanece hospitalizada mientras recibe atención médica.

Las autoridades mantienen la búsqueda del conductor responsable, quien huyó tras el atropello. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identificación del vehículo involucrado.

Además de cursar sus estudios en la Preparatoria Número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Mariel destacaba por su pasión por el deporte. Durante varios años practicó tochito, actividad en la que era reconocida por sus compañeros.

Sus restos son velados en las Capillas del Carmen. Este martes al mediodía, familiares, amigos y seres queridos le darán el último adiós durante su sepelio en el Panteón del Roble, ubicado sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey.