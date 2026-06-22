Despiden en redes a mujer fallecida por caída de anuncio

Después del accidente, familiares y seres queridos utilizaron redes sociales para expresar su dolor por la pérdida, compartiendo fotografías y despedidas.

Las muestras de cariño y despedida inundaron las redes sociales luego de que familiares de la mujer que perdió la vida al ser impactada por un anuncio panorámico compartieran emotivos mensajes para recordarla.



La tragedia ocurrió la tarde del viernes en el municipio de San Nicolás de los Garza, en medio de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectaron al área metropolitana de Monterrey.



De acuerdo con los reportes, la estructura publicitaria colapsó repentinamente en el exterior de un establecimiento ubicado en la colonia Anáhuac, cayendo sobre la víctima y provocándole lesiones mortales.



Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, al realizar la valoración médica confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.



Horas después del accidente, familiares y seres queridos utilizaron redes sociales para expresar su dolor por la pérdida, compartiendo fotografías y mensajes de despedida que rápidamente generaron muestras de solidaridad por parte de amigos y usuarios.



Mientras tanto, autoridades municipales continúan con las investigaciones para esclarecer las causas que provocaron el desprendimiento de la estructura y determinar si existieron factores adicionales relacionados con el accidente.