Despiden en redes a chofer de Ruta 220 que murió en Monterrey

Amigos y usuarios del transporte expresaron condolencias por Lino Becerra; el operador murió de un infarto presuntamente tras discutir con un pasajero.

El gremio del transporte público se vistió de luto tras la muerte de Lino Becerra, operador de la Ruta 220, quien perdió la vida a causa de un infarto presuntamente ocurrido luego de una discusión con un pasajero sobre la avenida Bernardo Reyes, en el centro de Monterrey.

La muerte del operador conmovió profundamente a la comunidad del transporte público y a cientos de usuarios que lo recordaban por su amabilidad y compromiso en el trabajo.

En redes sociales se compartieron palabras de despedida, destacando su entrega y la huella que dejó en sus compañeros. Muchos lo describieron como un hombre trabajador, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa para todos. Las muestras de afecto no solo provinieron de colegas, sino también de usuarios que lo reconocían por su buen trato y paciencia al volante.

Grupo Enlaces reconoce la entrega y calidad humana de Lino Becerra

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grupo Enlaces, responsable de la operación de la ruta, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del operador. En una esquela, la compañía destacó la dedicación y calidad humana de Becerra, a quien describieron como un trabajador ejemplar y una persona que dejó huella entre sus compañeros.

Su fallecimiento ocurrió después de un altercado mientras conducía la unidad

La noche del viernes 24 de octubre, un trágico incidente sacudió las calles de Monterrey. Lino Becerra, operador de la Ruta 220, murió tras sufrir un infarto mientras conducía por la avenida Bernardo Reyes, a la altura del cruce con Colón. Testigos relataron que, momentos antes, el chofer había protagonizado una confrontación con un pasajero identificado como Antonio Alfredo “N”, de 55 años.

En un video difundido en redes sociales se aprecia el instante en que el pasajero toma del cuello al conductor y ambos forcejean dentro de la unidad. Poco después, el hombre descendió del camión, mientras Becerra continuó su trayecto por algunos metros hasta detenerse y perder el conocimiento.

Paramédicos acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Aunque se presume que el altercado pudo haber sido un factor detonante del infarto, las autoridades aún no confirman esa versión. La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad del presunto agresor.