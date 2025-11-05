Despiden en Montemorelos a taxista fallecido en Guadalupe

Por: Alejandro García 04 Noviembre 2025, 15:35

Su hermano, Rigoberto Cavazos Cavazos, pidió justicia y que los procedimientos se realicen conforme a lo que establece la ley

Familiares del taxista que perdió la vida en un accidente vial en Guadalupe, lo despidieron en el municipio de Montemorelos, de donde son originarios. Roberto Cavazos Cavazos perdió la vida en un accidente vial ocurrido en Guadalupe, cuando su taxi fue impactado por una camioneta. La misa se ofició en una iglesia localizada en la comunidad El Fraile, posteriormente, su cuerpo fue trasladado a las capillas para despedirlo en la comunidad San Miguel, de dónde su familia son originarios. Su hermano, Rigoberto Cavazos Cavazos, pidió justicia y que los procedimientos se realicen conforme a lo que establece la ley, para que quien resulte responsable pague las consecuencias. "Mi hermano era una persona que apoyaba mucho a la gente que era necesitada, esas personas que tuvieron ese percance, no supieron, no saben ni siquiera lo que hicieron, fue un hombre honesto y trabajador, generaba empleo" señaló su hermano Rigoberto Cavazos.