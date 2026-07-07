Despiden con veladoras a padre e hijo asesinados en Escobedo

El menor falleció cuando era intervenido en el quirófano de la Clínica 6 del IMSS, luego de recibir un disparo en el abdomen

Luis Enrique Palacios y su hijo, Hernán, un bebé de apenas un año y 6 meses, fueron despedidos con veladoras por familiares y vecinos a las afueras de su vivienda, lugar donde ocurrió el ataque armado que les quitó la vida, en el municipio de Escobedo.

El menor falleció cuando era intervenido en el quirófano de la Clínica 6 del IMSS, luego de recibir un disparo en el abdomen.

En el mismo hecho, los dos hombres, entre ellos el padre del bebé, murieron posteriormente en la Clínica 43.

El ataque ocurrió cuando llegaban a una visita familiar

El ataque se registró en la calle Eduardo Olivas, en la colonia Ricardo Flores Magón, justo cuando las víctimas tenían poco de haber arribado a su domicilio para una visita familiar.

Según versiones preliminares, fueron dos sujetos a bordo de un vehículo quienes llegaron hasta el sitio para realizar las detonaciones.

Horas después, el sitio se convirtió en escenario de una vigilia improvisada, donde se colocaron veladoras en memoria de las víctimas.

Continúan las investigaciones del caso

Además de Luis Enrique Palacios, la otra persona fallecida fue identificada como Enrique Salazar.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, ambos hombres eran cuñados; uno trabajaba para una empresa dedicada a la venta de productos lácteos y el otro se desempeñaba como técnico en mantenimiento en un restaurante.

Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, ya que, según se informó, ninguno de los fallecidos contaba con antecedentes penales y hasta el momento no se reportan personas detenidas.