Despiden con honores al Comandante Guillermo de León Delgado

Con honores de cuerpo presente y el tradicional pase de lista, autoridades municipales y cuerpos de emergencia despidieron este miércoles al comandante Guillermo de León Delgado en las instalaciones de Protección Civil de Cadereyta.

Durante el homenaje póstumo, el alcalde Carlos Rodríguez Gómez ofreció un mensaje en el que resaltó la trayectoria, vocación de servicio y calidad humana del comandante, a quien reconoció como un referente en las labores de rescate y atención prehospitalaria.

El edil señaló que la pérdida representa un duro golpe para la comunidad, al tiempo que destacó que su ejemplo y entrega dejaron huella en nuevas generaciones de rescatistas y paramédicos que siguieron su camino profesional.

Posteriormente, Rodríguez Gómez dirigió unas palabras a los familiares del comandante, en especial a su esposa Nancy y a sus hijos Ángel y Patricio, a quienes expresó el respaldo personal, familiar y del Gobierno Municipal, así como de síndicos, regidores y colaboradores de la actual administración.

Al acto solemne asistieron directivos y mandos de Protección Civil de distintos municipios, además del titular estatal de Protección Civil, Erik Cavazos Cavazos, y el director de Bomberos de Nuevo León, Alejandro Zúñiga. También estuvieron presentes excompañeros del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cadereyta y de Protección Civil Municipal, junto con su director Edgar Omar Pérez Rosales.

Asimismo, acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de la Refinería de Pemex en Cadereyta y representantes del Sindicato Sección 49, encabezados por Juan González Olvera.

Integrantes del Cabildo, secretarios y directivos municipales se sumaron al homenaje y, durante el pase de lista, respondieron al nombre del comandante con un emotivo “presente”.

El acto concluyó con un toque de silencio y la entrega de la bandera nacional y el casco a sus familiares, previo al traslado de los restos del comandante a la funeraria.