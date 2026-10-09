Despiden a paramédica de San Nicolás tras accidente vial

Los servicios funerarios se realizan este jueves en las Capillas González, ubicadas en la colonia Mitras Centro, en Monterrey

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Entre arreglos florales, muestras de solidaridad y la presencia de compañeros de distintas corporaciones de auxilio, familiares y amigos despiden a Melissa Sofía Guel Martínez, paramédica de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, quien falleció luego de resultar gravemente lesionada en un accidente vial mientras se encontraba en servicio.

Los servicios funerarios se realizan este jueves en las Capillas González, ubicadas en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, donde desde las primeras horas comenzaron a llegar compañeros y personas cercanas a la joven.

Melissa Sofía viajaba a bordo de una ambulancia de Protección Civil de San Nicolás que realizaba un traslado cuando la unidad sufrió un accidente sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

Tras el percance, la paramédica fue trasladada para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó muestras de pesar entre integrantes de los cuerpos de auxilio, particularmente entre quienes compartieron con ella su formación y labores como paramédica.

Durante la jornada, acudieron compañeros de la Escuela Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de integrantes de distintas corporaciones de auxilio del área metropolitana, quienes se reunieron en las capillas para acompañar a sus familiares y darle el último adiós.

En el lugar también fueron colocados diversos arreglos florales enviados por corporaciones de auxilio y por el municipio de San Nicolás de los Garza, como muestra de solidaridad ante el fallecimiento de la joven integrante de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, la velación comenzó este jueves y continuará hasta las 10:00 horas del viernes.

Se prevé que sus compañeros de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás realizarán una guardia de honor a las 11:00 horas, en las instalaciones de la corporación, ubicadas en la colonia Jardines de Anáhuac.

La ceremonia de despedida está programada para las 13:30 horas del viernes, en el Panteón Jardín de los Ángeles, en el municipio de Apodaca, donde familiares, amigos y compañeros acompañarán a Melissa Sofía en su último adiós.