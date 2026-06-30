Despiden a oficiales que fallecieron en accidente automovilístico

Mientras se realizan las honras fúnebres, las autoridades estatales avanzan en las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos

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Entre sirenas, torretas encendidas y un profundo pesar, familiares, amigos y compañeros de corporación dieron el último adiós a los tres policías que perdieron la vida en un trágico accidente vial en el municipio de Lampazos.

Mientras se realizan las honras fúnebres, las autoridades estatales avanzan en las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Durante la madrugada y la mañana de este lunes, las capillas de velación ubicadas en la avenida Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad, se llenaron de deudos que se reunieron para despedir a los oficiales caídos en cumplimiento de su deber:

María de Jesús Pardo

Erick Ángel Segundo

Isaías Martínez de la Cruz

Alrededor de las 9:00 de la mañana, el cortejo fúnebre partió desde el recinto de velación. Las carrozas avanzaron sobre la avenida Madero con las torretas y sirenas encendidas, abriéndose paso en dirección al cementerio donde se les dará el último adiós en una ceremonia que conmovió a los presentes.

De manera paralela a los homenajes, el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las causas exactas del percance vial ocurrido en la carretera a Colombia.

Inicialmente se manejó la versión de que el accidente ocurrió luego de que un grupo delincuencial esparciera artefactos "ponchallantas" sobre la carpeta asfáltica. Sin embargo, hasta el momento esta posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Por el contrario, trascendió que los peritos e investigadores también analizan el exceso de velocidad como el factor principal que pudo haber desencadenado la pérdida de control de la unidad y el posterior desenlace fatal. Las indagatorias siguen su curso a la espera de los dictámenes periciales definitivos.