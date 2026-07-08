Despiden a Mariel Romero; continúa búsqueda del responsable

Decenas de personas acompañaron a Mariel en su último recorrido. Entre los asistentes se encontraban familiares, amigos y compañeros

La mañana de este martes, familiares y amigos dieron el último adiós a Mariel Romero Díaz, la adolescente de 16 años que perdió la vida tras ser atropellada la noche del sábado sobre la avenida Raúl Rangel Frías, en Monterrey. El conductor responsable escapó del lugar y, hasta el momento, continúa prófugo.

Desde el lunes por la mañana, el cuerpo de la joven fue velado en las Capillas del Carmen. Minutos antes de las 10:00 horas, luego de celebrarse una misa de cuerpo presente, el cortejo fúnebre partió con rumbo al Panteón del Roble, ubicado sobre la avenida Gonzalitos, donde familiares y seres queridos le dieron sepultura.

Decenas de personas acompañaron a Mariel en su último recorrido. Entre los asistentes se encontraban familiares, amigos y compañeros, quienes, visiblemente consternados por la tragedia, prefirieron guardar silencio y evitar cualquier declaración ante los medios de comunicación.

También acudieron numerosos jóvenes de la misma edad de Mariel, muchos de ellos acompañados por sus padres. Eran amigos y compañeros de escuela que se despidieron de ella entre lágrimas y muestras de cariño.

Mariel era estudiante de la Preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León y destacaba por su pasión por el deporte. Desde niña practicaba tochito.

La noche del accidente había acudido a visitar a su amiga Isabella, de 15 años. Ambas caminaban por la zona de Cumbres y, al intentar cruzar la avenida Raúl Rangel Frías, a la altura de Paseo de los Leones, fueron embestidas por un vehículo del que hasta ahora no se han dado a conocer características.

Tras el impacto, las dos adolescentes fueron trasladadas a distintos hospitales. Mariel ingresó con múltiples lesiones, principalmente fracturas, que finalmente le provocaron la muerte. Isabella permanece hospitalizada mientras continúa su proceso de recuperación.