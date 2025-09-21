Despiden a familia regia que falleció en accidente en Cancún

En una emotiva ceremonia y con todos vestidos de blanco, familiares y amigos despidieron a la familia en la Iglesia San Pedro Apóstol de Allende

La familia originaria de Allende, que falleció en un accidente en Cancún, Quintana Roo, fue despedida en su última morada durante este sábado por la mañana.

En una emotiva ceremonia y con todos vestidos de blanco, familiares y amigos entonaron junto a un mariachi la canción "Te Vas Ángel Mío", afuera de la Iglesia San Pedro Apóstol, en el centro de Allende.

Los cuerpos de Fransisco Simental Ochoa, Erika Lizteth González Garza y los bebes Fransisco Gabriel Simental González y Dandara Simental González, fueron llevados a la iglesia en el centro de la ciudad.

El cortejo fúnebre partió desde muy temprano de las capillas, San Carlos, donde fueron velados sus cuerpos, posteriormente fueron trasladados a la misa en la iglesia principal de Allende.

Los restos fueron llevados al panteón municipal donde fueron despedidos con música donde les dieron su último adiós.