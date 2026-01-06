Despiden a Don David Garza Lagüera, líder empresarial

La ceremonia se realizó en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde familiares, amigos y colaboradores rindieron homenaje a su vida

La comunidad empresarial y política de Nuevo León se reunió este lunes para despedir a Don David Garza Lagüera, integrante del legado de Don Eugenio Garza Sada.

La ceremonia se realizó en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde familiares, amigos y colaboradores rindieron homenaje a su vida y trayectoria. Don David Garza Lagüera falleció el sábado 3 de enero a los 90 años.

Asistencia de líderes empresariales y políticos

Al servicio fúnebre acudieron representantes de la iniciativa privada, como Guillermo Salinas Pliego, Lorenia Canavati y Fernando Canales Stelzer.

Por parte del sector público, asistieron el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, además de funcionarios estatales y representantes de organismos ciudadanos.

Funcionarios y organismos ciudadanos presentes

También estuvieron Héctor Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León; Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Medio Ambiente; y Selene Martínez Guajardo, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire.

Aunque mantuvo una vida privada de bajo perfil, Garza Lagüera realizó aportaciones en los ámbitos ambiental, humanista y empresarial. Destaca la colaboración con el departamento de New Mexico Wildlife para la reintroducción del ciervo canadiense en México y el impulso de estudios sobre el oso negro con la Universidad de Texas.

Al concluir la misa, el féretro fue trasladado en hombros hacia una ceremonia privada, en honor a Don David Garza Lagüera, hijo de Don Eugenio Garza Sada y Consuelo Lagüera Zambrano.