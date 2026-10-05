Despiden a Cindy Tamez y su familia en Montemorelos

El día viernes, Cintia Abigail Tamez Rivera, de 35 años de edad, fue despedida en el panteón municipal de Montemorelos a 800 metros de la cabecera municipa

En diferentes lugares y días, por decisiones de sus familiares, fueron despedidos Cindy Tamez, sus hijos y su pareja sentimental, todos en Montemorelos.

Despiden a Cindy Tamez y a dos de sus hijos el viernes

El día viernes, Cintia Abigail Tamez Rivera, de 35 años de edad, fue despedida en el panteón municipal de Montemorelos a 800 metros de la cabecera municipal.

El mismo viernes por la tarde fueron despedidos los niños Bruno de 12 y Cristian de 11 en un panteón en la comunidad la Cotorra, a 25 kilómetros fuera de la cabecera municipal.

Realizan despedidas en La Cotorra y el panteón los Angeles

El día sábado, la pareja sentimental de Cindy Tamez, Leodegario Moya Garza, de 28 años, con domicilio en Monterrey, fue despedido en la comunidad La Cotorra, a 25 kilómetros de Montemorelos, por las raíces de sus familiares.

Mientras que el niño Gustavo, de 3 años de edad, fue despedido en el panteón Los Ángeles en la colonia Los Sabinos en Montemorelos.

Por deserciones de sus padres, cada uno de los fallecidos fue sepultado en su última morada en diversos panteones de la localidad.