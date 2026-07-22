Despiden a 'Chucho' mientras sigue investigación del accidente

Sus seres queridos informaron el inicio del velorio e invitaron a quienes deseen acompañar a la familia durante este difícil momento.

Entre muestras de dolor y mensajes de despedida, familiares y amigos comenzaron este martes los servicios funerarios de Jorge Armando Salas, conocido de cariño como “Chucho”, el joven de 22 años que perdió la vida tras un accidente vial ocurrido el pasado domingo sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey.

A través de redes sociales, sus seres queridos informaron el inicio del velorio e invitaron a quienes deseen acompañar a la familia durante este difícil momento. Decenas de personas han expresado sus condolencias y recordado al joven con mensajes de afecto, mientras continúan las muestras de solidaridad hacia sus familiares.

Los servicios funerarios se realizan en la Capilla Protecto Deco, ubicada en la calle Villagrán, en la zona de La Alameda. De acuerdo con la información difundida por la familia, Jorge Armando ya se encontraba en la funeraria desde las primeras horas de este martes, luego de que se realizaran ajustes en el horario inicialmente previsto.

Se informó que el cortejo fúnebre partirá alrededor de las 16:00 horas con destino al Panteón Los Ángeles, en el municipio de Apodaca, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

En tanto, Eliud Alejandro Nava Salas, primo de Jorge Armando “Chucho” Salas y quien también resultó lesionado en el mismo accidente, permanece hospitalizado, mientras recibe atención médica debido a las heridas que sufrió durante el percance.

Mientras se desarrollan las exequias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que le costó la vida al joven.

De acuerdo con la autoridad, el percance fue reportado alrededor de las 11:30 horas del domingo sobre el kilómetro 265 de la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Villas La Rioja. En los hechos participaron el vehículo conducido por la víctima y una camioneta de color negro.

La Fiscalía informó que el conductor de la camioneta fue detenido y permanece bajo el término constitucional correspondiente, mientras el Ministerio Público integra los datos de prueba para definir su situación jurídica y determinar si será presentado ante un juez.

Como parte de las investigaciones, peritos y agentes ministeriales continúan recabando evidencia para establecer la mecánica del choque y determinar si existieron factores como exceso de velocidad, invasión de carril u otra conducta que haya contribuido al fatal desenlace.

La muerte de Jorge Armando Salas ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y conocidos, quienes este martes se reúnen para despedir a “Chucho”, mientras esperan que las investigaciones permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y se finquen las responsabilidades que correspondan.