Despiden a bebé fallecido por inundación de su casa en Monterrey

El pequeño perdió la vida la madrugada del sábado mientras se encontraba aún hospitalizado en un nosocomio privado al sur de la Metrópoli

Glafiro Santiago, el bebé de siete meses que falleció después de nueve días hospitalizado tras la inundación de su vivienda al sur de Monterrey, fue despedido por sus seres queridos este domingo.

Una misa en su honor se conmemoró en la Capilla Santa María del Fuego Nuevo, sobre el Antiguo Camino a Villa de Santiago.

El pequeño perdió la vida la madrugada del sábado mientras se encontraba aún hospitalizado en un nosocomio privado al sur de la Metrópoli.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro amado bebé Glafiro Santiago, quien partió al encuentro con Dios dejando una huella eterna en nuestros corazones. Su sonrisa y su luz permanecerán por siempre en nuestra memoria y en el amor de nuestra familia”, compartieron sus padres en redes sociales.

Fue durante las copiosas lluvias del pasado 25 de septiembre cuando el Fraccionamiento Catujanes, donde vivía el menor, sufrió inundaciones.

Una barda de concreto que hacía de límites con la colonia Bosques del Vergel terminó por colapsar provocando una rápida llegada de grandes cantidades de agua.

La corriente se infiltró hasta la casa de la familia Tamez Hinojosa y el bebé cayó hasta una zona inundada.

Ese mismo día el pequeño fue internado en un hospital, donde finalmente falleció.