Despide prepa de la UANL a joven que murió en presa Cerro Prieto

La comunidad estudiantil y docentes despidieron con mensajes de condolencias a Juan José Cepeda Marín, quien falleció este fin de semana.

La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Álvaro Obregón” de la Universidad Autónoma de Nuevo León despidió con un mensaje de condolencias a Juan José Cepeda Marín, estudiante que murió ahogado en la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares.

A través de un comunicado oficial, directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo de la institución expresaron sus condolencias a la familia del joven, quien cursaba el Bachillerato Técnico en Mecatrónica Industrial en la Unidad Linares.

“Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma, deseándole a la familia pronta resignación”, señaló la institución educativa en la esquela difundida este fin de semana.

La preparatoria también informó detalles de los servicios funerarios, realizados en el municipio de Linares, Nuevo León.

Murió tras ingresar al agua en presa Cerro Prieto

Juan José Cepeda Marín, de 18 años, murió luego de internarse en la presa Cerro Prieto y no volver a salir, situación que provocó un operativo de búsqueda por parte de corporaciones de rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven convivía junto a otras personas cuando decidió ingresar aproximadamente 18 metros dentro del embalse.

Familiares señalaron que presuntamente intentó recuperar un huarache de su novia que había sido arrastrado por la corriente. Sin embargo, después de avanzar dentro del agua ya no logró regresar a la superficie.

Rescatistas localizaron el cuerpo horas después

Tras reportarse la desaparición, elementos de Protección Civil de Linares y Protección Civil de Nuevo León desplegaron labores de búsqueda en la zona durante varias horas.

Fue hasta las primeras horas del domingo cuando rescatistas lograron localizar el cuerpo del joven y trasladarlo hasta la orilla de la presa.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento del rescate. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.