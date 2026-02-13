Desmantelan célula delictiva tras operativo en Sabinas Hidalgo

El operativo se ejecutó en un polígono identificado previamente mediante plataformas de análisis territorial y seguimiento estratégico

La coordinación entre autoridades estatales y federales permitió ubicar y desarticular una célula delictiva en Sabinas Hidalgo y su zona periférica, tras un despliegue táctico derivado de trabajos de inteligencia territorial, georreferenciación y análisis criminal.

Las indagatorias fueron desarrolladas por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en conjunto con corporaciones de los tres niveles de gobierno, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad en Nuevo León.

¿Qué corporaciones participaron en el Operativo Muralla?

Con base en el seguimiento de patrones de movilidad, zonas de resguardo y operación de los objetivos prioritarios, se activó el Operativo Muralla con un despliegue coordinado entre Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El operativo se ejecutó en un polígono identificado previamente mediante plataformas de análisis territorial y seguimiento estratégico.

Repelen agresión durante la intervención táctica

Durante el despliegue, los elementos fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque. En el intercambio, un agresor fue neutralizado y cuatro masculinos fueron asegurados. Uno de los detenidos resultó lesionado durante la confrontación.

Las personas detenidas fueron identificadas como Héctor "N", Jacobo "N", José "N" y Paulo "N".

Aseguramiento por autoridades durante operativo

Como resultado de la intervención, se logró el aseguramiento de:

02 vehículos

05 armas largas

Cargadores y cartuchos

Equipo táctico

Ponchallantas

Diversas dosis de droga

Puestos a disposición de la autoridad ministerial

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que estos resultados forman parte de una estrategia sostenida de inteligencia operativa y coordinación interinstitucional para reducir la capacidad de acción de generadores de violencia en la región.