Desmantela Policía de Guadalupe videovigilancia clandestina

Los oficiales retiraron siete cámaras y un centro de distribución, con el que presuntamente se transmitían las imágenes en tiempo real

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Guadalupe desmantelaron un sistema de cámaras de videovigilancia instalado de manera ilegal, presuntamente operado por miembros de la delincuencia organizada, en la colonia Residencial Azteca.

Durante la intervención, los oficiales retiraron siete cámaras de videovigilancia y un centro de distribución LAN, con el que presuntamente se transmitían las imágenes en tiempo real.

Las cámaras se encontraban colocadas en postes de madera y en un árbol, ubicados estratégicamente en las inmediaciones de las calles Tzompango y Colima.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se utilizaban para vigilar los movimientos de las corporaciones de seguridad y proteger actividades delictivas.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima canalizada a través del C4.