Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty

Flores Saldivar también comentó que las investigaciones continúan y se espera que se integren más denuncias por la presunta extorsión

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La Fiscalía General de Justicia del Estado rechazó cualquier vínculo entre la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el creador de contenido Poncho De Nigris, con la red de extorsión atribuida a las cuentas de “La Tía Paty”.

“No, definitivamente no, las labores de inteligencia realizadas en la integración de la carpeta no arrojan ni la participación alguna de Mariana Rodríguez, ni de Poncho de Nigris; realmente está acreditada la responsabilidad de los que están indiciados y existen otras carpetas, pero en las labores de inteligencia y de investigación que se realizan no se menciona ni a Mariana Rodríguez, ni a Poncho de Nigris”, aseguró el fiscal.

En entrevista para INFO 7, el fiscal Javier Flores Saldívar precisó que, si bien existen múltiples carpetas de investigación abiertas por extorsión, las indagatorias han acreditado la responsabilidad únicamente de los actuales indiciados.

En el marco de la investigación, mencionó que existe otra persona que ya fue sentenciada, pero bajo los criterios de oportunidad; es decir, que colaboró con la investigación para dar con los actuales detenidos.

“Hay una persona que también es sentenciada, que se le dio un criterio de oportunidad y nos dio los datos suficientes para identificar plenamente a la hoy detenida Astrid; no existen más personas ahí inmiscuida”, señaló el Fiscal General.

Flores Saldivar también comentó que las investigaciones continúan y se espera que se integren más denuncias por la presunta extorsión en su contra para justificar la implicación de los detenidos.

“Se están siguiendo las investigaciones, porque, como sabes, tenemos siete carpetas y la gente está acudiendo ahorita a presentar denuncias que fueron objeto de esos hechos delictivos. “Continuar con el proceso, integrar las demás carpetas, aportar los datos de prueba que tengamos para justificar tanto el delito como la presunta responsabilidad de los indiciados”, detalló el Fiscal.

Reiteró que se trata de un caso que cuenta con las características de delito y respeta los derechos de las dos personas procesadas y señaló que las cuentas de “La Tía Paty” se encuentran inoperantes y se deben retirar de las diferentes plataformas públicas.

“El hecho tiene características de delito y pues bueno, vamos a seguir adelante con todos los procesos ante la autoridad judicial, siempre respetando los derechos de los procesados. “Tengo entendido que ya no se ha utilizado, pero es una de las consecuencias claras de que debe bajarse esa página de la circulación de los ciudadanos”, añadió Flores Saldivar.

El pasado 28 de marzo, INFO 7 dio a conocer que, durante la audiencia, un agente del Ministerio Público Investigador formuló imputación contra Astrid “N”, de 33 años, y César “N”, de 39 años, por hechos con características del delito de extorsión.

El juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes que acreditan la posible participación de ambos en los hechos señalados, por lo que resolvió la situación jurídica de la mujer.

En el caso de Astrid “N”, se dictó auto de vinculación a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal. Además, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La defensa de César “N” solicitó la ampliación del término constitucional para que se determine su situación jurídica.

El juez concedió la petición y estableció que la audiencia continuará el 31 de marzo de 2026. Mientras tanto, también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.