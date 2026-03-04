Designan nuevo encargado de despacho de deportes en Guadalupe

El edil instó al equipo de trabajo a seguir operando con la misma intensidad que se ha demostrado durante la presente administración

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, designó a Eduardo García como encargado de despacho de la dependencia de deportes.

El edil instó al equipo de trabajo a seguir operando con la misma intensidad que se ha demostrado durante la presente administración.

Destacó que en la Secretaría de Deportes se está haciendo un buen trabajo y pidió al equipo redoblar los esfuerzos para que más ciudadanos practiquen deporte en el Municipio.

Eduardo García, nuevo encargado de despacho, se desempeña como Director General de Deportes, y tiene un amplio historial en este ramo, ya que fue jugador profesional de fútbol en Tigres y Rayados, además de tener formación como director técnico de fútbol.