Desfogues dejarán presa La Boca al 100% de su capacidad

La Conagua señaló que tan solo el pluviómetro ubicado en la Presa La Boca registró precipitaciones por 130.2 milímetros (mm) de lluvia, que es una cantidad alta

Con el desfogue que inició a las 9:00 de la mañana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca desfogar 2.2 millones de metros cúbicos de agua (Mm³) con lo cual la dejará al 100% de su capacidad.

Al informar sobre el trasvase, la dependencia dijo en un comunicado que para la temporada de lluvias el Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO) es de 37.2 Mm³ de agua y que, debido a las lluvias que iniciaron la noche del jueves a propósito del frente frío número 2, el embalse ubicado en Santiago llegó a 39.2 Mm³ de agua, es decir, un 105% de la capacidad.

Según la dependencia, la idea es dejarla un poco menos del 100% establecido para esta temporada.

“Esta medida responde al incremento del almacenamiento hasta 39.206 millones de metros cúbicos, por encima del volumen de transición establecido para esta fecha, de 37.230 millones de metros cúbicos. “La operación tiene como objetivo reducir gradualmente el almacenamiento hasta 37 millones de metros cúbicos, manteniendo condiciones de seguridad en la infraestructura”, indicó la dependencia.

La Conagua señaló que tan solo el pluviómetro ubicado en la Presa La Boca registró precipitaciones por 130.2 milímetros (mm) de lluvia, que es una cantidad alta.

Eso derivó en un incremento acelerado del nivel del embalse por lo cual a las 9:00 de la mañana, se empezaron a abrir las seis compuertas para liberar 473.3 metros cúbicos por segundo (m³/s) que son casi 30 veces que lo que consume la urbe regia.

“La prioridad de Conagua es salvaguardar la integridad de la población y garantizar la operación segura de la presa, mediante decisiones técnicas oportunas que permitan regular los volúmenes almacenados y disminuir los riesgos asociados al incremento de los escurrimientos”, señaló la dependencia.

La dependencia a cargo de Luis Carlos Alatorre Cejudo en Nuevo León indicó que ya se tomaron las medidas de prevención pare evitar riesgos con la población que vive aguas abajo.