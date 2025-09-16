Desfogarán nuevamente este lunes la presa La Boca

De acuerdo con la Conagua, la presa se encuentra en un 108.6 por ciento de llenado, lo que representa un aumento de casi 9 por ciento en las últimas horas

En punto de las 12 del mediodía de este lunes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará un nuevo desfogue preventivo en la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, luego de que el embalse rebasara nuevamente su capacidad de almacenamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, la presa se encuentra en un 108.6 por ciento de llenado, lo que representa un aumento de casi 9 por ciento en las últimas horas a causa de las lluvias registradas en la zona metropolitana.

El titular de Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre, informó que la maniobra no implica riesgos para las comunidades aguas abajo.

El agua liberada es conducida directamente hacia el río San Juan, con destino final en la presa El Cuchillo, la cual también continúa recibiendo importantes escurrimientos.

De acuerdo al último reporte oficial, dicha presa ubicada en el municipio de China, registraba poco más del 70 por ciento de llenado.

Cabe señalar que apenas la semana pasada se realizaron tres desfogues preventivos en La Boca.