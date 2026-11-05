Desfogan nuevamente la presa La Boca como medida preventiva

La apertura de las compuertas se realizó a las 14:00 horas y Protección Civil exhortó a quienes viven por el cauce del río San Juan a extremar precauciones

Debido al futuro ingreso de un nuevo frente frío a Nuevo León a partir del viernes, el gobierno del estado determinó realizar otro desfogue en la presa La Boca, la cual se encuentra cerca de su máxima capacidad.

Esta es la segunda ocasión en apenas 3 semanas que se abren las compuertas del cuerpo de agua, pues el 16 de octubre también se abrieron las compuertas de la presa para controlar su nivel de llenado.

Recordemos que en esas fechas llegó el último frente frío al estado con lluvias fuertes, las cuales llevaron a La Boca a estar a más del 100% de su capacidad.

Previendo que las próximas precipitaciones puedan ser igual de intensas, se determinó nuevamente desfogar la presa, para que mantenga niveles sanos.

La apertura de las compuertas se realizó a las 14:00 horas y Protección Civil exhortó a quienes viven por el cauce del río San Juan a extremar precauciones.

¿Qué le pasa al agua desfogada?

Contrario a lo que muchos podrían pensar sobre que esta agua desfogada se "tira" o se manda hacia otros estados, esta seguirá un cauce natural que la llevará a través del río San Juan y el arroyo La Chueca hacia la presa El Cuchillo, en China, Nuevo León.

Esto se realiza como medida preventiva contra posibles desbordamientos en La Boca; además, con esto se busca ampliar las reservas del vital líquido en todo el estado, nivelando las presas.