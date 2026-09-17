Desfilan oficiales regios por el aniversario de la Independencia

Los integrantes de los distintos grupos operativos fueron recibidos con muestras de reconocimiento y entusiasmo por parte de los asistentes al desfile

Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey participaron en el desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

El contingente estuvo integrado por oficiales de los diferentes grupos operativos de Policía y Tránsito, elementos de la Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil Municipal, quienes recorrieron las calles como parte de las actividades conmemorativas.

Además de participar en el desfile, la corporación regiomontana desplegó un operativo especial para brindar seguridad y apoyo vial a los ciudadanos que acudieron a presenciar el evento.

El Comisario General, Eduardo Sánchez Quiroz, estuvo presente durante el recorrido y acompañó a los elementos y mandos operativos que formaron parte del contingente.

Los integrantes de los distintos grupos operativos fueron recibidos con muestras de reconocimiento y entusiasmo por parte de los asistentes al desfile.

Realizan honores a la bandera

Como parte de las actividades cívicas por la conmemoración de la Independencia de México, desde las 06:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realizaron honores a la bandera en los patios de la corporación.

La ceremonia estuvo encabezada por el personal de la escolta y la banda de guerra de la institución policial, quienes participaron en el acto cívico realizado en las instalaciones del Parque Alamey.

Con estas actividades, la corporación municipal se sumó a las celebraciones patrias y refrendó su participación en los actos cívicos y en las labores de seguridad durante la jornada.

Información de Marisol Gómez