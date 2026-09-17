VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Desfilan oficiales regios por el aniversario de la Independencia

Por: INFO 7

16 Septiembre 2026, 17:35

Compartir
WhatsApp

Los integrantes de los distintos grupos operativos fueron recibidos con muestras de reconocimiento y entusiasmo por parte de los asistentes al desfile

Desfilan oficiales regios por el aniversario de la Independencia

Cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey participaron en el desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México.

El contingente estuvo integrado por oficiales de los diferentes grupos operativos de Policía y Tránsito, elementos de la Guardia Auxiliar, cadetes y personal de Protección Civil Municipal, quienes recorrieron las calles como parte de las actividades conmemorativas.

IMG_4503.jpg

Además de participar en el desfile, la corporación regiomontana desplegó un operativo especial para brindar seguridad y apoyo vial a los ciudadanos que acudieron a presenciar el evento.

El Comisario General, Eduardo Sánchez Quiroz, estuvo presente durante el recorrido y acompañó a los elementos y mandos operativos que formaron parte del contingente.

3c163bb2-8ee8-4ddb-87a2-30f4871a9b10.jpg

Los integrantes de los distintos grupos operativos fueron recibidos con muestras de reconocimiento y entusiasmo por parte de los asistentes al desfile.

Realizan honores a la bandera

Como parte de las actividades cívicas por la conmemoración de la Independencia de México, desde las 06:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realizaron honores a la bandera en los patios de la corporación.

b4d21917-7007-4722-9bcf-80cbdf6a3537.JPG

La ceremonia estuvo encabezada por el personal de la escolta y la banda de guerra de la institución policial, quienes participaron en el acto cívico realizado en las instalaciones del Parque Alamey.

Con estas actividades, la corporación municipal se sumó a las celebraciones patrias y refrendó su participación en los actos cívicos y en las labores de seguridad durante la jornada.

Información de Marisol Gómez

23367a18-0147-4f0c-889d-591b405aaeb8.JPG

Comentarios