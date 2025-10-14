Desechan actas por rechazar mesas de trabajo de Reforma Electoral

Ante el desecho, la diputada Greta Barra pidió que se corrigiera el acta, sin embargo, la modificación no alcanzó los votos necesarios, por lo cual no procedió

Las actas de la sesión del pasado lunes en el Congreso fueron desechadas porque no quisieron aprobar las mesas de trabajo sobre la reforma electoral y los diputados armaron una gran discusión al respecto.

Al inicio de la sesión, la diputada secretaria, Armida Serrato leyó las actas de la sesión del 6 de octubre, en donde indicó que la solicitud de las mesas de trabajo fue desechada, cuando la diputada presidenta en ese momento, Brenda Velazquez, las aprobó.

Ante el desecho, la diputada Greta Barra pidió que se corrigiera el acta, sin embargo, la modificación no alcanzó los votos necesarios, por lo cual no procedió y posterior a eso los diputados desecharon el acta al no ponerse de acuerdo.

“Muy lamentable, quedaron evidenciados en el tablero que votaron en contra del diálogo, lo único que queríamos nosotros era abrir el diálogo para esta reforma, es lo que estamos buscando, sacar una reforma electoral de altura en consenso y lo único era pedir la mesa, no había otro tema, pedir las mesas, el diálogo con expertos con organismos autónomos, “Pero pues como vimos digo es entendible algunos compañeros del PRI se acercaron y me dijeron que salieron por citas médicas o que estaban en sus distritos, pero pues muchos se asentaron otros del pan, la mayoría es muy obvio que el pan se ausentó a propósito, sólo un diputado del PAN votó a favor que fue el diputado Mauro Guerra”, dijo Berenice Martínez.

Por su parte el diputado, Carlos de la Fuente invitó a la diputada a presentar el punto de acuerdo una vez más para que ahora sí se voten correctamente, ya que se explicó que de no había quorum cuando sucedió la votación el pasado lunes.

“Nada más para que no mal informemos a la comunidad. Nosotros como grupo legislativo, el PAN no tenemos ningún problema de qué existen las mesas de trabajo en la reforma electoral, lo que estamos buscando, es simplemente el cumplimiento del acuerdo para poder tener las sesiones híbridas que ya lo explicó usted presidenta que debe de estar debe de haber 22 diputados presentes en el pleno. “Desgraciadamente ese día no lo estaban y lo único que queremos es que se cumple ese acuerdo para no dejar un precedente de qué el día de mañana se se puedan hacer votaciones con menos de 22 diputados en el Pleno y que pueda haber una diferencia con lo acordado en ese acuerdo que este Pleno tuvo para bien aprobar para poder tener estas sesiones híbridas, pero encantados si vuelven a subir el tema, como lo platicamos con su coordinador encantadísimo de votarlos a favor”, agregó Carlos de la Fuente.

La diputada, Berenice Martínez indicó que no volverá a presentar la solicitud y harán foros en los diferentes distritos e incluso en el Congreso, para los cuales no se requiere aprobación del pleno.