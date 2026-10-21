Desde hace 9 años, cafetería dedica su espacio al terror

Además de ofrecer bebidas y alimentos temáticos, la cafetería destina parte de sus ventas a la esterilización y ayuda de gatos callejeros

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Karel y Marco tienen una cafetería desde hace 11 años, pero desde hace aproximadamente nueve mantienen una tradición: decoran con una temática de Halloween cada octubre, con el fin de atraer clientes y apoyar a gatos en situación de calle.

En años anteriores, la cafetería ha recreado escenarios inspirados en Merlina, Coraline y Beetlejuice. Para este 2026, eligieron a Pennywise, personaje que retomaron por su popularidad y porque ya contaban con materiales que podían reutilizar.

La preparación comienza con un año de anticipación, cuando definen la temática, aunque la elaboración y el montaje de las figuras, luces y proyecciones se intensifican durante el mes previo.

Este año, la inversión fue de aproximadamente $4,000 a $5,000 pesos, gracias a que reutilizaron decoraciones de temporadas anteriores y elaboraron gran parte de los elementos de manera artesanal.

Además de ofrecer bebidas y alimentos temáticos, la cafetería destina parte de sus ventas a la esterilización y ayuda de gatos callejeros, una causa que sus propietarios impulsan desde hace tiempo.

Como parte de la tradición, el establecimiento abrirá el próximo 31 de octubre para recibir a los niños y regalar dulces, en una celebración que, según Karel, busca conservar la nostalgia de las noches de Halloween.

La cafetería, ubicada en la colonia La Victoria, en Guadalupe, invitó a los visitantes a conocer la decoración, tomarse fotografías y disfrutar de la temporada de terror.