Desde este martes, menores no podrán usar celulares en aulas

La medida limita dispositivos en salones y recreos, con excepciones educativas o médicas, de acuerdo con la orden de la Secretaría de Educación Pública

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A partir de este martes 3 de noviembre, los teléfonos celulares y demás dispositivos digitales quedan restringidos en las escuelas de educación básica de todo el país durante la jornada escolar, y no podrán usarse ni en las aulas, ni en el recreo.

La medida fue ordenada por la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y aplica para las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas.

En un sondeo, padres de familia, y también sus hijos en educación básica apoyaron la medida.

"Pues sí está mucho mejor, porque los celulares, así como son buenos, son malos, se clavan mucho los niños", dijo una madre de familia.

"Bien, yo creo está normal, a mí ni siquiera me dejan llevar celular a la secundaria, nunca me han dejado. La medida ya no es extraña para mí", comentó su hija.

"Se pueden guardar en la oficina de la Dirección y utilizarlos cuando lo necesiten, los padres quieren los celulares para estar comunicándose con ellos, es importante que los tengan, pero en la escuela, no en las clases, porque en las clases les llama mucho la atención estar viendo si les llega un mensaje. Yo estoy de acuerdo", expresó otra madre de familia.

"Tampoco tenemos que utilizar el teléfono porque eso nos hace que no estudiemos", sostuvo su hijo menor de edad.

"Estoy de acuerdo porque por seguridad, ya ve que los niños los usan para hacer cosas malas o se hacen daño. Por mí, está bien", consideró una mamá.

"Sí, está bien, en una emergencia, debe ser el maestro, el director, deben estar prohibidos los celulares", planteó su esposo.

"Está bien", opinó la hija de ambos.

Otros ciudadanos también aplaudieron.

"Está bien que se los prohiban porque se distraen mucho y se meten en cosas que no deben y les quitan tiempo", aseveró una regia.

El pasado 27 de octubre, la SEP emitió un comunicado titulado: "¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!", en el que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, textualmente afirmó que "el 3 de noviembre nos quedamos sin celulares en las escuelas".

Ratificó que en Educación Básica el uso de celulares "estará restringido" tanto en aulas como en el recreo, mientras que en Educación Media Superior cada plantel establecerá sus reglas, según sus necesidades y contexto.

La restricción, expuso el Secretario, busca reducir la distracción de los menores, que regrese la concentración, fortalecer la convivencia escolar, reanudar las charlas en aulas y pasillos, y promover el uso responsable de la tecnología, fortaleciendo el aprendizaje.

En Nuevo León, a partir de hoy iniciaría el plazo de 180 días naturales para expedir un reglamento que especifique las excepciones para el uso del celular en las aulas, como sería una emergencia, para fines pedagógicos o temas de salud, discapacidad e inclusión.

En la entidad, algunos colegios ya aplican la restricción bajo sus propios lineamientos, permitiendo sólo el uso de tabletas.