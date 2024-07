Descuida Educación las escuelas; 'olvidan' dar mantenimiento

Pese a que tener un lugar de estudios digno es de los temas más importantes para la educación, numerosos planteles en Nuevo León lucen abandonados.

Frente a ello, la Secretaría de Educación, que encabeza Sofialeticia Morales, ha parecido más interesada en presumir los intercambios académicos, pues la mayoría de sus anuncios recientes tienen que ver con forjar alianzas con organismos nacionales e internacionales, pero no con invertir en infraestructura escolar.

La realidad que viven los planteles educativos de la entidad es un marcado descuido y falta de mantenimiento, situación que se ha agravado por los estragos de la tormenta tropical Alberto. No obstante, no existe un inventario transparente por parte de las autoridades educativas que revele el número de escuelas afectadas por esta problemática.

Sumado a esto, la entidad enfrenta deficiencias en la impartición de educación, como lo revelan los resultados de la prueba PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment), donde los estudiantes de nivel básico en Nuevo León presentan un nivel deficiente en lectura y escritura.

Esta situación pone en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas por la Secretaría de Educación y urge a una revisión profunda de las prioridades en el sector educativo de la región.

En un recorrido realizado se constató que las escuelas lucen en abandono, como en la primaria profesora Leonor Reyes Hernández, ubicada en el cruce de las calles Supremos Poderes y Plan de Valladolid, en la colonia La República, al sur de Monterrey.

La institución muestra un descuido evidente, donde la hierba crecida, jardineras rotas, árboles caídos y hasta una malla metálica que debería ser nueva se encuentra doblada, es lo que forma parte del patio de juegos de los niños.

María Delia Cervantes, vecina de la colonia, reportó que desde hace años las autoridades municipales y estatales, no se hacen responsables del mantenimiento de esta primaria, excusándose en que no le pertenece a ninguno, mientras los niños estudian en estas condiciones.

“Yo no sé quién, porque se echan la pelotita y nadie quiere hacer la limpia, nadie, ni los de Secretaría, ni el municipio, nadie, que, porque no les pertenece, porque no esto, porque no lo otro y así están y ahí se va la hierba crecida. Siempre ha estado así la escuela pobrecita escuela, pero siempre, pues así vienen, así vienen como quiera, ahorita porque ya están de vacaciones, pero así vienen las criaturas”, expresó María Cervantes.

Por su parte, la activista Liliana Flores Benavides cuestionó el discurso de apoyo total a la educación en el estado, pues la realidad es que las condiciones de escuelas en las que los niños neoleoneses estudian tienen carencias claras y evidentes.

“Estamos hablando de un problema muy importante, porque hay ciertas comunidades cuyos niños no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para poder tomar sus clases. Estamos hablando de condiciones infrahumanas, de escuelas que se están cayendo a pedazos, que tienen los baños hechos garras, entonces no se puede creer en un discurso donde dicen que le están poniendo todo su empeño, para impulsar la educación de Nuevo León, si tenemos segmentos con condiciones no justas”, sentenció Flores Benavides.

Pues las aulas móviles a las que se están inclinando las autoridades para acercar la educación a comunidades y sectores que requieren escuelas, no son equivalentes a las instalaciones ya existentes que solo les falta mantenimiento.

