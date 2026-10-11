Descubren a dos con drogas y armamento tras riña en Escobedo

Edgar "N" y Román "N" fueron detenidos en la colonia Agropecuarios tras ser descubiertos por oficiales que atendieron la trifulca.

Al protagonizar una riña en Escobedo, dos hombres fueron descubiertos en posesión de un arma de fuego y decenas de dosis de diversas drogas.

Los presuntos delincuentes discutían en calles de la colonia Unión Agropecuarios Lázaro Cárdenas del Norte cuando policías municipales recorrían la zona.

Tras intervenir para disuadir la pelea, los oficiales inspeccionaron las mochilas de los dos involucrados.

En una de ellas hallaron el arma y un cargador abastecido con 15 cartuchos, así como envoltorios con una cantidad no determinada de cocaína y marihuana.

Mientras tanto, en la otra también localizaron marihuana distribuida en 60 bolsas.

Los sospechosos fueron identificados como Edgar Daniel, de 41 años, y Román de Jesús, de 35.

Ambos, junto con el arma y los enervantes, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.