Desconoce AyD si se usará agua de El Cuchillo para pago a EUA

La paraestatal que dirige Eduardo Ortegón Williamson sostuvo que mantiene contacto con la Conagua para conocer cualquier determinación que se tome al respecto.

Aunque estaba programado que hoy iniciara el pago de agua a Estados Unidos, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sostuvo que hasta el momento no le han notificado si se utilizará parte del líquido de la presa El Cuchillo para ese fin.

Sin embargo, la dependencia indicó que siguen en la defensa del recurso hídrico para que ese volumen se conserve para el consumo humano y el abasto de la zona metropolitana.

“Hasta este momento, Agua y Drenaje de Monterrey no ha recibido notificación oficial sobre la apertura de compuertas ni sobre un desfogue programado de la Presa El Cuchillo." “Mantenemos comunicación permanente con las autoridades federales competentes y estamos atentos a cualquier determinación que se tome, siempre en el marco del respeto institucional”, expresó la dependencia.

Postura federal y prioridad para Nuevo León

Por la mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el pago de agua acordado el viernes no pondrá en riesgo el consumo humano ni el riego agrícola, y abundó que los pagos ya estaban programados y acordados con los estados.

Este lunes, Info7 publicó que Nuevo León busca blindar El Cuchillo del pago de agua, pues sus aportaciones, según AyD, no se aprovecharían dado que no hay manera de enviarla ni almacenarla.

La empresa reiteró que seguirá pugnando para que la prelación de la presa sea el consumo urbano.