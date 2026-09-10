Descartan robo violento tras reporte de extorsión en San Pedro

Descartan robo con violencia tras reporte de extorsión en una empresa de la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García.

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Esta mañana se recibió el reporte de un robo en una agencia de viajes, en una plaza comercial en la colonia Del Valle, en San Pedro.

Al principio, trascendió que en un asalto a mano armada los delincuentes se habían llevado una caja fuerte con dinero y papeles del negocio "Wanderlust Travel".

Los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones hicieron indagatorias en el negocio, entrevistando a empleados de ese local, ubicado en la segunda planta, y a trabajadores de otros establecimientos aledaños.

Sin embargo, minutos más tarde el municipio de San Pedro emitió un comunicado en donde niega el robo con violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detalló que se atendio el reporte de un ciudadano que refiere haber sido víctima de extorsión en ese punto.

"De acuerdo a la víctima, un trabajador recibió llamada donde le solicitaron diferentes documentos, por lo que habría entregado una mochila con papelería diversa y cheques en blanco sin valor”, dice el comunicado.

"Se descarta situación de robo con violencia, además de que no fue entregado dinero en efectivo, ni artículos de valor”, asegura.

La autoridad correspondiente continuará con las investigaciones.