Descartan relación entre detenido con homicidio en Arboleda

En cuanto al vehículo asegurado, el fiscal estatal indicó que ya fue puesto a disposición de peritos para la realización de diversas pruebas forenses

El Fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la persona detenida durante el cateo realizado ayer en Guadalupe no cuenta, hasta el momento, con una participación directa en el homicidio del joven asesinado al exterior de Arboleda, en el municipio de San Pedro.

El funcionario explicó que dicho operativo correspondió a un acto de investigación cuya finalidad era localizar evidencias e indicios que permitieran identificar a los responsables del crimen, por lo que aclaró que la detención derivó de otros hechos que podrían configurar delitos distintos.

“No tiene relación alguna directa con el homicidio de la persona”, puntualizó el fiscal, al reiterar que el cateo buscaba posibles enlaces con los eventos ocurridos en San Pedro Garza García.

Sobre el avance de las indagatorias, Flores Saldívar aseguró que la investigación progresa favorablemente y que personal especializado de la Fiscalía continúa trabajando para el esclarecimiento total de los hechos.

Respecto a las versiones sobre posibles autores materiales, señaló que aún no se puede determinar si participó una o más personas, ya que primero deben establecer con precisión la mecánica del crimen y el grado de intervención de cada involucrado.

En cuanto al vehículo asegurado, indicó que ya fue puesto a disposición de peritos para la realización de diversas pruebas forenses, cuyos resultados están pendientes.

Asimismo, confirmó que se elabora un retrato hablado del presunto responsable, el cual será difundido en su momento con el objetivo de obtener información ciudadana que ayude a identificarlo o detectar antecedentes relacionados con el caso.

Finalmente, reveló que sostuvo una reunión informal con el alcalde de San Pedro Garza García, quien ofreció respaldo institucional y mayor coordinación con la policía municipal para apoyar