Descartan relación entre ataques armados en García

El fiscal del estado indicó que las indagatorias se encuentran en una etapa inicial y que el móvil podría estar relacionado con el crimen organizado.

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores, aseguró que los cinco baleados registrados en distintos puntos del municipio de García no guardan relación directa entre sí, aunque no se descarta que los ataques estén vinculados con actividades de la delincuencia organizada.

“No tenemos que haya relación entre los mismos”, señaló el fiscal al ser cuestionado sobre la serie de agresiones armadas ocurridas durante la noche y madrugada, que dejaron cuatro personas lesionadas y un hombre sin vida.

Agregó que las indagatorias se encuentran en una etapa inicial y que el móvil podría estar relacionado con el crimen organizado.

“Debe ser en relación con la delincuencia, este se está trabajando ahorita en las primeras diligencias”, explicó.

Los hechos se registraron en distintos puntos del municipio.

Uno de los primeros reportes ocurrió en la clínica Inmedik, ubicada sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, a donde un hombre arribó por sus propios medios con heridas de bala.

Posteriormente, otras dos personas lesionadas llegaron a la misma zona a bordo de un vehículo compacto color rojo con impactos de arma de fuego.

Minutos después, se reportó otro ataque en la calle Praderas del Carmen, en la colonia UrbiVilla del Prado, donde un joven de 26 años resultó herido por disparos realizados por sujetos no identificados.

El hecho más grave ocurrió sobre la avenida Lerdo de Tejada, frente a la colonia San Martín, en un sitio conocido como Car Wash, a escasos metros de la Presidencia Municipal, donde un hombre fue localizado sin vida tras presentar múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y agentes ministeriales acudieron a los distintos puntos para brindar atención a las víctimas, acordonar las escenas y recabar indicios.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el móvil y posibles responsables.