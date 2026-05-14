Descartan que incendio donde murió indigente fuera provocado

El fiscal Javier Flores señaló que, tras las diligencias iniciales, no se encontraron indicios de que el incendio haya sido causado de manera intencional

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la muerte de un hombre en situación de calle, registrada durante el incendio de una vivienda abandonada en el municipio de Juárez, fue consecuencia de un accidente y no de un hecho provocado de manera intencional.

El fallecimiento ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre ingresó a un domicilio deshabitado ubicado en la colonia Monte Cristal, donde posteriormente se desató el incendio que le causó la muerte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el inmueble se localiza en el cruce de la calle Monte Olvidado y la avenida Monte Cristal.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de las llamas y escuchar gritos provenientes del interior de la casa, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y seguridad.

El fiscal Javier Flores señaló que, tras las diligencias iniciales, no se encontraron indicios de que el incendio haya sido causado de manera intencional.

“Es un domicilio que se encontraba abandonado, no tenemos indicios que haya sido una cuestión dolosa si no más bien que fue una culpa, una negligencia de la persona que entró a ese domicilio”, comentó el fiscal Javier Flores.

Elementos de Bomberos y Protección Civil lograron sofocar el fuego y, al ingresar al inmueble, localizaron el cuerpo calcinado del hombre.

En el lugar se observaron muebles viejos, un sillón y restos metálicos con residuos quemados, así como un colchón y cables eléctricos dañados por el fuego.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que la zona permaneció acordonada durante las investigaciones.

La Fiscalía indicó que el caso se mantiene en integración, aunque hasta el momento se perfila como un accidente.