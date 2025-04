Descartan que casos de gripe aviar en Marín afecte a población

La secretaria de Salud en Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, confirmó que siguen a la espera de los resultados de las muestras tomadas en una granja del municipio de Marín donde se detectaron casos de gripe aviar, pero de antemano descartó riesgos de contagio para la población.

Como se sabe, desde días pasados se informó que la dependencia estatal tomó muestras a personas que estuvieron en contacto con esa granja, y a otras a la redonda.

Este miércoles, en la sesión de Nuevo León Informa, la funcionaria habló del caso.

“Sobre la gripe aviar, tenemos un reporte en el municipio de Marín, de casos de gripe aviar en una granja, ya hicimos todas las muestras a las personas que tuvieron contacto en esa granja, estamos en coordinación (con las autoridades federales) para estar al pendiente de los resultados de esas muestras”, expresó.

"Afortunadamente la cepa, el serotipo del virus de la influenza que afectó a las aves afortunadamente no representa riesgo para los seres humanos, estamos tranquilos. Sin embargo, no bajamos la guardia, no solo tomamos muestras en la granja, sino de todas las granjas alrededor para poder prevenirlo”, explicó.

Aclaró que siguen en contacto con el Instituto Nacional de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiologica para estar a la expectativa de la emisión de los resultados.

