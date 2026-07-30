Descartan negociación para liberar a implicado de 'La Tía Paty'

La Fiscalía de Nuevo León espera la resolución judicial sobre el criterio de oportunidad solicitado para César Mario 'N', vinculado a la red 'La Tía Paty'

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que continúa a la espera de la resolución de un juez de control sobre la solicitud de criterio de oportunidad presentada a favor de César Mario “N”, uno de los imputados dentro del caso conocido públicamente como “La Tía Paty”.

La petición surgió luego de que el imputado rindiera una entrevista ante el Ministerio Público y proporcionara información que, de acuerdo con la autoridad, podría contribuir al esclarecimiento de hechos considerados de mayor gravedad relacionados con esta investigación.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco, explicó que este procedimiento no representa una negociación con el imputado, sino una figura contemplada por la ley que debe ser analizada y autorizada por un juez.

"No hay ninguna negociación; vamos a aclarar ese tema. En semanas previas se tuvo charla con la defensa de esta persona, de César Mario, que manifestó la intención de que esta persona colaborara con la fiscalía aportando información eficaz para esclarecer los hechos de la red conocida públicamente como Tía Paty.”

La Fiscalía señaló que el contenido de la información aportada no será revelado por ahora, debido a que forma parte de la investigación y deberá ser presentado en su momento durante un juicio.

La autoridad indicó que la colaboración debe cumplir con requisitos establecidos en la legislación para que pueda concederse el beneficio.

Mientras el juez analiza la solicitud, César Mario “N” permanece detenido y no existe una fecha definida para una posible modificación de su situación jurídica.

La Fiscalía indicó que será la autoridad judicial la que determine si autoriza o rechaza la petición presentada. Dentro de la investigación, las autoridades informaron que existen 11 denuncias, así como dos carpetas judicializadas relacionadas con este caso.

También señalaron que las víctimas han colaborado con la Fiscalía y mantienen sus derechos para manifestarse legalmente sobre el procedimiento.

"La figura de criterio de oportunidad tiene varias reglas. Dije ahorita dos de ellas, es decir, el que aporte información eficaz que ayude a esclarecer hechos de mayor gravedad y no menos importante es la participación de las víctimas", comentó el vicefiscal.

La Fiscalía agregó que César Mario “N” se encuentra relacionado con la presunta recepción de dinero obtenido mediante hechos de extorsión, mientras continúan abiertas otras líneas de investigación sobre acontecimientos que consideran de mayor gravedad dentro de la presunta red conocida como “La Tía Paty”.