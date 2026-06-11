Descartan investigación estatal contra 'Titán'; caso es federal

El fiscal reiteró que, hasta el momento, la dependencia a su cargo no cuenta con carpetas de investigación abiertas en contra de esta persona.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no mantiene investigaciones pendientes contra José Antonio Cortés Huerta, alias "Titán", señalado por autoridades federales como presunto operador de una red vinculada al huachicol fiscal.

Cuestionado sobre la situación jurídica de Cortés Huerta, quien recientemente dejó el centro penitenciario para permanecer bajo custodia en un hospital por motivos de salud, Flores Saldívar precisó que el proceso en su contra se desarrolla exclusivamente en el ámbito federal.

"En el proceso ese, como usted lo refiere, se lleva a cabo en el fuero federal, con autoridades federales y con juez de distrito", declaró el titular de la Fiscalía estatal.

El fiscal reiteró que, hasta el momento, la dependencia a su cargo no cuenta con carpetas de investigación abiertas en contra de esta persona.

"Por lo que hace al Estado, no tenemos ninguna investigación pendiente de esa persona", afirmó.

Al ser cuestionado sobre si "Titán" habría tenido alguna actividad delictiva en Nuevo León, Flores Saldívar señaló que existe conocimiento de información relacionada con el caso; sin embargo, precisó que corresponde a la competencia de otras autoridades.

Las declaraciones del fiscal se dan luego de que José Antonio Cortés Huerta obtuviera una suspensión judicial para que la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta sea cumplida en un hospital y no en un centro penitenciario, debido a problemas de salud argumentados por su defensa.

"Titán", de 39 años, fue detenido en mayo pasado en la colonia Portal del Huajuco y es investigado por autoridades federales por presuntos delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.