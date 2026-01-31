Descartan incendio en vivienda; se trató de quema de basura

El reporte se recibió alrededor de las 16:30 horas, por lo que una unidad de la corporación se movilizó al sitio para atender la emergencia.

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León descartaron un incendio en casa habitación en la colonia Nuevo Milenio, en el municipio de Guadalupe.

A la llegada de los cuerpos de auxilio al cruce de las calles Era y Siglo XVIII, se confirmó que no se trataba de un incendio en domicilio, sino de la quema de basura realizada por los propios habitantes del lugar.

De acuerdo con la corporación, el fuego ya había sido sofocado por los moradores, sin que se reportaran personas lesionadas ni riesgos para la población.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Guadalupe y Protección Civil municipal para la verificación de la situación.