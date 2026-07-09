Descartan granada tras movilización en planta de San Nicolás

De acuerdo con los primeros reportes, fue un vigilante de la empresa quien encontró el objeto en el patio donde se almacena chatarra

La localización de un objeto con apariencia de granada provocó una movilización de corporaciones de seguridad la mañana de este miércoles en una planta de la empresa acerera Ternium, ubicada sobre la avenida Santa Rosa y Antiguo Camino al Mezquital, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un vigilante de la empresa quien encontró el objeto en el patio donde se almacena chatarra, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades al sospechar que podría tratarse de un artefacto explosivo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás acudieron al sitio y, conforme a los protocolos de seguridad, acordonaron el área y establecieron un perímetro de resguardo mientras se solicitaba la intervención de personal especializado.

Posteriormente arribaron especialistas en manejo de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes inspeccionaron el objeto para determinar si representaba algún riesgo para los trabajadores y las instalaciones.

Tras la revisión, la SEDENA confirmó que el supuesto artefacto no correspondía a una granada funcional ni contenía material explosivo. Se trataba de un objeto metálico de ornato con apariencia similar a una granada, por lo que fue descartado cualquier peligro.

Las autoridades también dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado para las actuaciones correspondientes; sin embargo, se confirmó que el objeto no representaba riesgo alguno y la situación quedó bajo control, sin personas lesionadas ni necesidad de evacuar las instalaciones.