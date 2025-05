Descartan afectaciones tras caída de columna en obras del Metro

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado, Hernán Villarreal, aseguró que la caída de la columna que se registró este pasado miércoles no afecta a la obra y a la ciudadanía.

Durante el Nuevo León Informa, el funcionario estatal indicó que en las obras de las lineas 4 y 6 del Metro se tienen todas las medidas de seguridad, sin embargo, este accidente no se pudo prevenir ya que fue ocasionado por las fuertes rachas de viento que se presentaron el día de ayer.

“Este incidente se dio en un horario en el que hay tráfico, pero no hubo ningún efecto colateral contra la ciudadanía o los automovilistas, obviamente se resguardó el área sin afectación grave o desgracias adicionales a la población, este tipo de incidentes en una obra de tal magnitud todos quisiéramos que no se dieran y tenemos todas las medidas para que no se den, pero hay casos que a veces no son previstos.

“Y necesitamos la comprensión de la ciudadanía para que entiendan que en la obra se tienen todas las medidas de seguridad y como en toda obra puede haber algún incidente que no quisiéramos que se diera, pero si sucede no va a afectar a la ciudadanía”, dijo Hernán Villarreal.

La tarde del miércoles sobre la avenida Miguel Alemán en Apodaca, se derrumbó una estructura de varillas la cual se hace para la construcción de las columnas de la Línea 6 del Metro.

Las autoridades atribuyeron este incidente a las fuertes ráfagas de viento que se presentaron ayer durante las lluvias de la tarde y a pesar de que tienen todos los protocolos de seguridad, debido a que fue algo relacionado con la naturaleza, no pudieron prevenir este derrumbe.

“Lo que sucedió ayer fue por los vientos atípicos, se tuvo una caída, una columna de las más de 1,100 que de van a colar y pues ciertamente este tipo de obras tienen incidentes, estamos hablando de la obra mas grande construida en el Estado, con el mayor número de trabajadores en este tipo de obras y que vamos a realizar en un tiempo récord, estamos pensando terminar 34 kilómetros de metro en cinco años”, agregó Villarreal.

