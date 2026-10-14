Descarta Samuel retrasos en obras del Metro por caída de puente

El gobernador sostuvo que la empresa asumió la responsabilidad por los daños ocasionados y se hará cargo de las reparaciones

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó que la caída de un puente peatonal sobre la avenida Constitución provoque riesgos o retrasos en la construcción o en los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro, luego de que maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil impactara la estructura y ocasionara su colapso.

“Este accidente no afecta en lo absoluto la construcción ni los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro. Las obras de movilidad que nuestro estado necesita siguen su curso sin retrasos”, afirmó García en un mensaje en redes sociales.

El accidente ocurrió este martes, cuando una maquinaria operada por Mota-Engil golpeó el puente peatonal municipal, lo que provocó que la estructura cayera sobre los carriles exprés de la avenida Constitución y dañara un vehículo que circulaba por la zona.

Sobre los hechos, García señaló que la caída fue consecuencia de un error operativo de la empresa y destacó que no se reportaron personas lesionadas.

“Hoy una maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil cometió un error operativo que provocó el colapso del puente peatonal municipal y dañó un vehículo que transitaba por la vialidad. Afortunadamente no se reportan lesionados”, indicó.

El gobernador sostuvo que la empresa asumió la responsabilidad por los daños ocasionados y se hará cargo tanto de las reparaciones como de las maniobras necesarias para atender el incidente.

“Mota-Engil ha asumido la responsabilidad total de este hecho y se hará cargo íntegramente de la reparación y de todas las maniobras correspondientes del puente municipal y a las personas afectadas”, aseguró.

García agregó que el Estado supervisará que la compañía cumpla con sus compromisos y que los trabajos se realicen con las medidas de seguridad necesarias.

“Como gobierno del estado estaremos vigilando que la empresa cumpla con esta obligación con las máximas medidas de seguridad”, puntualizó.

Finalmente, afirmó que mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con el accidente y reiteró que las obras de movilidad del estado continuarán sin retrasos.