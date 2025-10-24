Info 7 Logo
Descarta Samuel García cambios en la ley electoral local

Por: Humberto Salazar

23 Octubre 2025, 13:42

El gobernador dijo que la administración se mantendrá al margen de cualquier iniciativa electoral hasta que se definan las modificaciones a nivel nacional

Durante la audiencia de la comisión presidencial para la reforma electoral, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aclaró que su administración no impulsa ninguna modificación a la legislación electoral vigente en el estado.

En el marco del evento encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el mandatario estatal aprovechó su participación para responder a versiones que apuntaban a presuntos intentos de reforma desde el poder ejecutivo.

“Aprovecho este espacio para desmentir cualquier rumor o desinformación en el ámbito local y decirlo con mucha firmeza que en Nuevo León el Poder Ejecutivo no está haciendo ni impulsando ningún cambio a la ley electoral local”, dijo García Sepulveda. 

Asimismo, reiteró que el gobierno estatal se mantendrá al margen de cualquier iniciativa de carácter electoral hasta que se definan las modificaciones a nivel nacional.

“De parte del Poder Ejecutivo, sépanlo ustedes que no se ha hecho ni se intentará ninguna modificación electoral pues lo correcto es esperar a que salga la reforma electoral nacional”, añadió.

